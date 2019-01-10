Бобровский не сыграет за «Коламбус» в матче с «Нэшвиллом». Вратарь «не оправдал ожидания клуба»

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не будет участвовать в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла", сообщает официальный Инстаграм клуба. — Это внутренний вопрос, других комментариев у нас пока нет, — сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. На официальном сайте "Блю Джэкетс" указана более детальная информация о причинах такого решения. — Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков, сказал — генеральный менеджер. — Произошел инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче. Матч "Коламбус" — "Нэшвилл" состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.