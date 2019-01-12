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Малкин признан первой звездой дня в НХЛ 

РИА Новости + ещё 27 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Bruce Bennett/Getty Images/AFP
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
"Питтсбург" в пятницу на выезде одержал волевую победу над "Анахаймом" со счетом 7:4. Малкин набрал четыре очка, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи.
Второй звездой дня стал чешский нападающий "Калгари" Михал Фролик, заработавший 3 очка (1+2) в матче с "Флоридой". Звездную тройку замкнул канадский форвард "Каролины" Майкл Ферланд, забивший гол и сделавший две передачи во встрече с "Баффало".
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