Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

"Питтсбург" в пятницу на выезде одержал волевую победу над "Анахаймом" со счетом 7:4. Малкин набрал четыре очка, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи.