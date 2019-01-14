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Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Reuters
Форвард "Каролины Харрикейнз" Себастьян Ахо признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз" (6:3) финский нападающий оформил второй хет-трик в карьере.
Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Ник Фолиньо. Во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:5) он отметился дублем.
Третьей звездой признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" Луи Эрикссон, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в матче с "Флоридой Пантерз" (5:1).
Ранее сообщалось, что вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отметился голевой передачей в матче НХЛ.
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Хоккей , Каролина Харрикейнз , Луи Эрикссон , Себастьян Ахо , Александр Георгиев , Советский спорт
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