Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Форвард "Каролины Харрикейнз" Себастьян Ахо признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз" (6:3) финский нападающий оформил второй хет-трик в карьере.
Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Ник Фолиньо. Во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:5) он отметился дублем.
Третьей звездой признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" Луи Эрикссон, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в матче с "Флоридой Пантерз" (5:1).
Ранее сообщалось, что вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отметился голевой передачей в матче НХЛ.