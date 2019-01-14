Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз" (6:3) финский нападающий оформил второй хет-трик в карьере.

Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Ник Фолиньо. Во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:5) он отметился дублем.

Третьей звездой признан нападающий "Ванкувер Кэнакс" Луи Эрикссон , забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в матче с "Флоридой Пантерз" (5:1).