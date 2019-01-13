Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Северсталь» по буллитам победила «Амур» в матче КХЛ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Череповецкая "Северсталь" в серии буллитов победила хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу "Северстали". В составе гостей отличились Алексей Михнов (7-я минута) и Иван Лекомцев (36). У "Амура" шайбы забросили Вячеслав Ушенин (4) и Владислав Ушенин (54). В серии буллитов победу гостям принес Михнов.
Хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, хоккеисты череповецкой команды добились четвертой победы кряду.
"Северсталь" в следующем матче 15 января на выезде встретится с китайским "Куньлунем", "Амур" в этот же день примет ярославский "Локомотив".
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Хоккей , Вячеслав Ушенин , Алексей Михнов , Владислав Ушенин , Иван Лекомцев , ХК Амур , Северсталь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская биатлонистка выиграла золото в спринте
Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру
«Йокерит» обыграл «Куньлунь»
«Локомотив» обыграл «Адмирал»
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена7
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
02:55
«Я убегал, но он догнал»: за что убили Тена
Фигурное катание Статьи
01:00
Кафельников поразил неожиданным признанием о дочери
Теннис
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
00:38
От российской звезды НХЛ захотели избавиться
Хоккей Статьи
06:22
Загитова оказалась скромнее Медведевой
Фигурное катание Статьи
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение