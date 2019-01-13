Череповецкая "Северсталь" в серии буллитов победила хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу "Северстали". В составе гостей отличились Алексей Михнов (7-я минута) и Иван Лекомцев (36). У "Амура" шайбы забросили Вячеслав Ушенин (4) и Владислав Ушенин (54). В серии буллитов победу гостям принес Михнов.
Хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, хоккеисты череповецкой команды добились четвертой победы кряду.
"Северсталь" в следующем матче 15 января на выезде встретится с китайским "Куньлунем", "Амур" в этот же день примет ярославский "Локомотив".