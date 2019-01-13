«Северсталь» по буллитам победила «Амур» в матче КХЛ

Хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, хоккеисты череповецкой команды добились четвертой победы кряду.

"Северсталь" в следующем матче 15 января на выезде встретится с китайским "Куньлунем", "Амур" в этот же день примет ярославский "Локомотив".