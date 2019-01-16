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Ковальчук прервал безголевую серию 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингc» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ворота «Миннесоты Уайлд». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Hockey Daily.
35-летний форвард сравнял счет на 37-й минуте матча и сделал его 1:1. Для Ковальчука шайба стала первой за 10 матчей в НХЛ. Теперь на его счету восемь заброшенных шайб и 13 результативных передач.
Несмотря на вклад россиянина, «Лос-Анджелес Кингc» уступили «Миннесоте». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Хоккеисты Миннесоты оказались точнее в серии буллитов.
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Хоккей , Илья Ковальчук
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