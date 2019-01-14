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Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся 

Рамблер 4 часа назад
На хоккейном турнире в Челябинской области произошло ЧП: 11-летний игрок одной из команд пострадал от рук арбитра.
Во время игры между детскими командами «Металлург Златоуст» и «Спутник Миасс» один из сидящих на скамейке штрафников юных хоккеистов ударил клюшкой по борту. К нему подъехал судья и толкнул так сильно, что 11-летний мальчик упал. Очевидцы рассказали, что несколько секунд он был без сознания. Позже выяснилось, что у мальчика рассечена губа. Арбитр за инцидент не извинился, но один из хоккеистов подъехал к нему и стукнул по лицу. Пока неизвестно, какое наказания ждёт судью-драчуна, но по тому, как вели себя родители, ясно, что они не оставят происшествие без внимания.
Хоккей , Видео
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