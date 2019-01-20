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Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд КХЛ 

RT на русском + ещё 90 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Я пытался пропустить, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы всё равно не зашла», — приводит слова голкипера «Салават Юлаев» Юхи Метсолы Twitter лиги.
Специалист, возглавляющий команду дивизиона Харламова, вышел на лёд во время перерыва и исполнил буллит.
Метсола отразил бросок 63-летнего Билялетдинова.
Ранее Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.
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Хоккей , Прочее , Зинэтула Билялетдинов
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