Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не забил буллит на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я пытался пропустить, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы всё равно не зашла», — приводит слова голкипера «Салават Юлаев» Юхи Метсолы Twitter лиги.

Специалист, возглавляющий команду дивизиона Харламова, вышел на лёд во время перерыва и исполнил буллит.

Метсола отразил бросок 63-летнего Билялетдинова.

Ранее Билялетдинов рассказал, кого из футболистов он взял бы к себе в команду.