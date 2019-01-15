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ЦСКА прервал восьмиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (35-я минута), Линден Вей (58) и Иван Телегин (59).
ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал серию "Металлурга" из восьми побед кряду.
Московская команда продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 84 очка после 49 матчей. Ранее армейцы первыми обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Магнитогорский клуб занимает четвертое место на Востоке, имея в активе 68 очков после 49 встреч.
В параллельном матче петербургский СКА на своем льду проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в овертайме со счетом 2:3. При этом армейцы вели в счете по ходу встречи — 2:0.
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Хоккей , Михаил Григоренко , Иван Телегин
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