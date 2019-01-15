ЦСКА прервал восьмиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал серию "Металлурга" из восьми побед кряду.

Московская команда продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 84 очка после 49 матчей. Ранее армейцы первыми обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Магнитогорский клуб занимает четвертое место на Востоке, имея в активе 68 очков после 49 встреч.

В параллельном матче петербургский СКА на своем льду проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в овертайме со счетом 2:3. При этом армейцы вели в счете по ходу встречи — 2:0.