НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место

Теперь вся надежда на Олимпиаду.

Если вы хотели увидеть Артемия Панарина Никиту Кучерова в одной команде, то молитесь, чтобы «Тампа-Бэй» сумела разобраться со своими контрактами и втиснуть Хлебушка под потолок зарплат. Другого шанса, похоже, не представится ещё очень долго. Да, они играли в одном звене с центром Кузнецовым на чемпионате мира в Кёльне, и это был настоящий огонь на льду, но представить, что эти двое снова окажутся доступны в мае для игры за сборную, трудно. Кубок мира мог исполнить мечту миллионов, но его цинично выкинули на свалку.

Кубка мира не будет. По крайней мере, в 2020 году. НХЛ и профсоюз игроков не договорились о его проведении, посчитав, что времени на организацию осталось слишком мало. По факту же, тему проведения собственного международного турнира в лиге отсеяли как второстепенную. Несмотря на все слова игроков о желании выступать за свои страны, на первом плане для всех стоят деньги. Не так уж удивительно для профессиональной лиги, где хоккей — прежде всего бизнес, но просто имейте в виду, как на самом деле расставлены приоритеты.

Камнем преткновения в переговорах между НХЛ и игроками остаётся «экскроу» — часть из зарплаты хоккеистов, которую высчитывает лига, чтобы распределение доходов составляло «50 на 50». Сейчас это 13,5%, и профсоюзу это не нравится. Пытаясь уменьшить «эскору», игроки и их представители готовы на всё, даже пожертвовать Кубком мира. Впрочем, если бы это жертвоприношение хоть как-то сблизило две стороны, можно было сказать, что цель оправдывает средства. Но нет, воз и ныне там, а локаут уже в 2020 году становится всё реальнее.

Увы, но Кубок мира, возрождённый в 2016 году, не дал ровным счётом ни одной причины, чтобы без него не могли обойтись. Ожидаемые доходы превысили реальные почти в пять раз. Средняя посещаемость матчей составила 16 тысяч зрителей, что, в общем-то, неплохо, но на отдельных матчах баз участия североамериканских команд на трибунах зияли пустоты. На матч Чехия — Европа пришло всего 8 574 человек. Подобные цифры наталкивают на мысль, что организаторы ошиблись, отказавшись от проведения хотя бы некоторых игр в Старом свете. Несмотря на то, что Кубок мира вернулся спустя 12 лет перерыва, а Торонто — насквозь хоккейный город, создавалось впечатление, будто главным событием является не главный международный турнир по игре с шайбой, а матчи местной бейсбольной команды. Вот и игроки сборной Канады вместо полуфинала Швеция — Европа пошли посмотреть на «Торонто Блю Джейс». Собственно, и последующий триумф «кленовых» явно не добавил вистов турниру. Все любят сенсации, а Кубок мира лишь подчеркнул доминирование родоначальников хоккея.

По прошествии двух лет неоднозначно воспринимается и эксперимент с объединёнными командами. С одной стороны, североамериканская молодёжь стала чуть ли не самым ярким штришком Кубка мира. По крайней мере, это выглядело искренее. Сборная Европы, в свою очередь, добралась до финала, хотя после контрольных матчей ей каждый второй пророчил оглушительный провал. Но при этом не покидало ощущение неестественности происходящего. Будто ты собрал команду в компьютерном симуляторе и управляешь ей джойстиком.

Некая пластмассовость Кубка мира смущала в нём в первую очередь. Это трудно объяснить словами, но и отделаться от ощущения, что это коммерческая профанация, было невозможно. Виной тому и те самые две сборные без флага и гимна. Если молодые канадцы с американцами ещё были объединены одним языком, а отчасти — менталитетом, то европейцы, даже дойдя до финала, так и остались просто набором разношёрстных игроков, которым не за что биться.

Грандиозности, которая должна быть при таком количестве звёзд и громких вывесок, не ощущалось ещё и по той причине, что происходило всё в сентябре, до открытия тренировочных лагерей. Стоит ли говорить, что далеко не все игроки находились в оптимальных кондициях? А если кто и был в порядке, то берёг себя, понимая, что впереди марафон из 82 матчей и плей-офф. У звёзд свой, отлаженный годами, план подготовки к сезону. Мало кто выходит на пик формы к первым играм чемпионата. В Торонто с треском провалился Андрей Марков , а от Евгения Малкина была лишь его блеклая тень. Впрочем, это не помешало лидеру «Питтсбурга» провести после этого один из лучших сезонов в карьере и выиграть Кубок Стэнли.

Слышали ли вы от игроков за те 12 лет, что не было Кубка мира, требования вернуть его в хоккейный календарь? Много ли было пафосных речей о том, что сыграть на Кубке мира — это детская мечта? И совсем другое дело Олимпиада. Впрочем, и в этом случае игроки не сделали ровным счётом ничего, чтобы их отпустили в Пхёнчхан. Попытка Александра Овечкина поднять бунт среди звёзд выглядела слишком наивно, и не была ничем подкреплена.

Обсуждая новое коллективное соглашение, профсоюз и лига допускают, что Кубок мира ещё может вернуться. Из уст участников переговоров уже выскакивали фразы про некий долгосрочный международный календарь. Вот только неравномерное и в некоторое роде даже хаотичное проведение Кубка мира — одна из причин его обесценивания. Спорт любят, в том числе, за традиции, и ожидание Олимпиады не менее волнующе, чем сама Олимпиада. Кубок мира, который проводится как бог на душу положит, лишает этого удовольствия. Игроки не стали биться за право представлять свои страны, а НХЛ наплевала на единственный турнир, прибылью от которого ей не приходится делиться с МОК или ИИХФ. Отказ от Кубка мира, с одной стороны, повышает значимость Олимпиады в Китае. Теперь это не только шанс выйти на новый рынок, но единственный международный турнир с участием всех сильнейших на много-много лет вперёд. Вот только уверенности в том, что от Игр не откажутся также легко, как и от Кубка мира, нет никакой. Кажется, хоккей сборных постепенно умирает, а игроки в недалёком будущем будут посвящать себя исключительно клубам, где им платят зарплату.