Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов случайно забросил рукой шайбу в собственные ворота в матче против "Чикаго".
Whoopsie pic.twitter.com/3gbUqe06mw— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 20 января 2019 г.
В середине первого периода Орлов боролся на пятачке с форвардом "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и после отскока шайбы решил схватить ее рукой, чтобы не играть высоко поднятой клюшкой. Россиянин не успел схватит шайбу, случайно толкнув ее в створ собственных ворот.
Встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу "Чикаго".