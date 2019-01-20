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Рука Орлова: защитник «Вашингтона» курьезно забросил шайбу в свои ворота 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов случайно забросил рукой шайбу в собственные ворота в матче против "Чикаго".
В середине первого периода Орлов боролся на пятачке с форвардом "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и после отскока шайбы решил схватить ее рукой, чтобы не играть высоко поднятой клюшкой. Россиянин не успел схватит шайбу, случайно толкнув ее в створ собственных ворот.
Встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу "Чикаго".
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Хоккей , Видео , Дмитрий Орлов , Джонатан Тэйвз
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