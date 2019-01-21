В ледовом дворце ХК «Сибирь» произошёл пожар

В ледовом дворце спорта «Сибирь», являющегося домашней аренной клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» произошёл пожар.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Новосибирской области пожарные прибыли на место через 10 минут после поступления сигнала, и уже через пять минут ликвидировали возгорание.

Отмечается, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки в помещении прачечной на первом этаже здания.

Пострадавших в результате происшествия — нет, все сотрудники были эвакуированы ещё до прибытия пожарных.

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