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Российский игрок НХЛ устроил драку 

Lenta.ru + ещё 16 3 часа назад
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров подрался с форвардом «Нэшвилл Предаторс» Остином Уотсоном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале HockeyFights.
В первом периоде Задоров применил силовой прием против нападающего команды соперника Калле Ярнкрока, после чего одноклубник шведа Уотсон решил выяснить отношения с россиянином. Разнять хоккеистов удалось только судьям. После инцидента оба игрока отправились на скамейку штрафников.
Встреча завершилась победой «Нэшвилла» со счетом 4:1. После 51 матча команда занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ.
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Хоккей , Видео , Никита Задоров
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