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Русский рекорд: Овечкин догнал Федорова, но снова опозорился 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, догнав на вершине списка российских бомбардиров в истории НХЛ Сергея Федорова, но потерпел седьмое поражение подряд с «Вашингтоном», а вот гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» переломить ход встречи с «Анахаймом». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3

К последнему матчу перед перерывом на Всезвездный уикенд и «Торонто», и «Вашингтон» подошли в не самом лучшем состоянии. Но если «Мэйпл Лифс» потерпели поражения в двух последних поединках, то «Кэпиталз» не знали успеха уже в шести встречах кряду.
Игра в канадской мекке хокккея (именно в Торонто находится музей хоккейной славы) стала особенной для капитана «столичных» Александра Овечкина. В начале второго периода россиянин, получив передачу от Никласа Бэкстрема, ворвался в чужую зону и мощным щелчком из правого круга вбрасывания прошил Фредерика Андерсена.
Этот гол стал для лидирующего в гонке снайперов лиги нападающего уже 37-м в нынешнем сезоне, но главное, что набранный балл стал для Ови 1179-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
По количеству результативных действий Овечкин сравнялся с лучшим российским бомбардиром в истории сильнейшей лиги мира Сергеем Федоровым, с которым они провели вместе сезон-2008/09 в «Вашингтоне».
«Конечно, это особенные ощущения. Это большая привилегия, особенно, когда ты имел возможность играть бок о бок с легендой и учиться у него многим вещам», — сказал о своих ощущениях Овечкин после матча.
В остальном же настроение капитана было далеким от радужного. «Вашингтон» не справился с напором «кленовых листьев», потерпел уже седьмое поражение подряд и заметно ухудшил свое положение.
«Кэпс» не справился с напором оформившего свой пятый хет-трик в карьере и первый в нынешнем сезоне Назема Кадри.
Кроме того, первую шайбу в сезоне провел российский защитник Никита Зайцев, который восстановил равновесие в счете вскоре после гола Овечкина.
Одним результативным баллом отметился и другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, в начале матча ассистировавший Бэкстрему.
До важной вехи по ходу встречи добрался не только Овечкин. Защитник «Торонто» Морган Райлли, сделавший два результативных паса на Кадри, набрал уже 50 баллов (13+37) в нынешнем сезоне.
Лишь три защитника в истории прославленного клуба достигали этой отметки быстрее Райлли, которому понадобилось 49 матчей. Брайан Маккейбу 13 лет назад сделал это за 45 игр, Бэйб Пратт в сезоне-1943/44 уложился в 44 поединка, а рекорд принадлежит легендарному шведу Берье Сальмингу, который в сезоне-1976/77 набрал 50 очков за 42 матча.

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5

Набравший отменный ход после провального начала сезона «Сент-Луис» выдал фееричный матч в Калифорнии, где нанес «Анахайму» его седьмое домашнее поражение подряд.
Дэниэл Спронг открыл счет, выведя «Дакс» вперед, но больше пробить голкипера-новичка Джордана Биннингтона хозяева не сумели. Впрочем, «утки» за весь матч смогли нанести лишь 13 бросков в створ, 12 из которых вратарь отвел.
Биннингтон здорово начал свою энхаэловскую карьеру, одержав уже пятую победу в первых семи матчах в сильнейшей лиге мира.
«Блюзмены» же ответили пятью заброшенными шайбами подряд, первую из которых провел российский лидер команды Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 17-м в сезоне.
Благодаря этой виктории «Сент-Луис» включился по-настоящему в гонку за попадание в плей-офф. На данный момент от зоны wild-card на Западе «музыканты» отстают всего на три очка.

Другие матчи

  • «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:5 
  • «Монреаль Канадиенз» — «Аризона Койотс» — 2:1 
  • «Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:2 
  • «Ванкувер Кэнакс» — »Каролина Харрикейнз» — 2:5
Российский защитник Никита Задоров провел на льду 25:53 в матче его «Колорадо» с «Миннесотой», отметившись одним броском и двумя силовыми приемами, а также завершив встречу с нейтральным показателем полезности, несмотря на поражение.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников по разу бросил и нанес силовой прием в матче с «Ванкувером», а также получил двухминутное удаление в третьем периоде за силовой прием в спину Эрику Гудбрэнсону. Впрочем, защитник «Кэнакс» так разозлился, что догнал покатившего в свою зону Свечникова и отомстил на четыре минуты штрафа и удаление до конца игры, в результате чего именно «ураганы» остались в большинстве. Российский нападающий «косаток» Николай Голдобин вновь остался в запасе.
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Хоккей , Статьи , Каролина Харрикейнз , Сергей Федоров , Андрей Свечников , Владимир Тарасенко , Джордан Биннингтон , Морган Райлли , Николай Голдобин , Никита Задоров , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Никита Зайцев , Фредерик Андерсен , Газета.Ru
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