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Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4. Голкипер «жакетов» Сергей Бобровский в одном из моментов остался без клюшки, но смог поймать шайбу ловушкой после броска Марка Шайфли.
Бобровский отразил 22 броска из 26. Всего в этом сезоне 30-летний вратарь одержал 19 побед в 35 матчах, пропуская в среднем за игру 2,97 шайбы и отражая 90.2% бросков. Лишь в сезоне-2011/12 российский голкипер имел более плохую статистику.
Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард хозяев Марк Шайфли. Но ещё до свистка на перерыв «Колумбус» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Отличились Артемий Панарин иДжош Андерсон. Во втором периоде команды провели по результативной атаке. У канадского клуба забил Мейсон Аплтон, у «жакетов» — Оливер Бьёркстранд. В третьем игровом отрезке «Виннипег» усилиями Джека Рословича и Кайла Каннора сначала восстановил паритет, а затем вырвал победу.
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Хоккей , Видео , Сергей Бобровский , Оливер Бьеркстранд , Марк Шайфли , Артемий Панарин
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