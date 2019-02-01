Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4. Голкипер «жакетов» Сергей Бобровский в одном из моментов остался без клюшки, но смог поймать шайбу ловушкой после броска Марка Шайфли

Бобровский отразил 22 броска из 26. Всего в этом сезоне 30-летний вратарь одержал 19 побед в 35 матчах, пропуская в среднем за игру 2,97 шайбы и отражая 90.2% бросков. Лишь в сезоне-2011/12 российский голкипер имел более плохую статистику.