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Панарин взял шапку. Он знает, как по ней не получить 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
20 голов за сезон — отметка гроссмейстера снова пройдена.
После неудачного матча с «Баффало Сэйбрз», когда «Коламбус» выглядел вяло и безынициативно, главный тренер «мундиров» Джон Торторелла устроил своим подопечным настоящий разнос. Наставник всерьёз опасался выездной встречи с «Виннипегом», утверждая, что хоккеисты «Блю Джекетс» излишне расслабились во время недельного перерыва. «Мы встречаемся с хорошей командой. А ту команду, которую я тренировал вчера вечером, трудно назвать хорошей. Мы уступали во всех компонентах игры, мы были просто ужасны. Я ожидал разгильдяйства, но такого… Кто их знает, этих игроков, чем они там занимаются во время bye-week. Мы же не можем их трогать целую неделю. Но если ты профессионал, ты обязан вернуться и показать свой максимум. А мы не показали ничего. Только после просмотра видео я понял, насколько мы плохи. Это ужасно разочаровывает. Мы уступали и умственно, и физически. Команду необходимо перезагружать, причём быстро. Чувствует ли команда то же самое, что и я? Надеюсь, иначе им просто в очередной раз дадут по заднице», — заявил разгневанный Тортс.
Не обошлось и привычной пикировки с журналистом.
— У вас есть несколько центральных нападающих, которых вы можете использовать… — У меня только один центр играет.
— Нужно заставить этих ребят работать… — У меня один центр играет, один.
— В вашем голосе слышится разочарование. — Я же говорю — у меня играет один центральный.
Один центральный — это Пьер-Люк Дюбуа, который выходит в первом звене вместе с Артемием Панариным и Кэмом Аткинсоном. Остальные три центра — Александер Веннберг, Райли Нэш и Брэндон Дубински на троих забили лишь 7 голов в сезоне, а травма Буна Дженнера ещё больше подкосила центральную ось «Блю Джекетс». «Я знаю, что мы должны играть лучше. Всё зависит от нас. Нужно извлекать из моментов максимум, у нас есть с этим проблемы. Нельзя ждать и смотреть, нужно работать над этими вещами», — признал Веннберг, у которого был отрезок в 32 матча без заброшенной шайбы. «Слова Тортореллы? Что есть, то есть. Лично я чувствую, что мы постепенно прибавляем. Надеюсь, эта тенденция продолжится и у нас будет больше моментов», — добавил Райли Нэш.
На северную Манитобу перед матчем с «Коламбусом» обрушились 30-градусные морозы, что стало шоком для многих приехавших журналистов, да и хоккеисты «Блю Джекетс» оказались не готовы к такому холоду. Единственным, кто был на высоте, оказался Артемий Панарин, который вышел из приземлившегося самолёта, одетый в шикарную шапку (судя по виду — лисью), закутанный в тёплое пальто и шарф. «В России и похолоднее бывает. Тут не так уж и холодно», — с улыбкой сказал Артемий, шагая в клубный автобус. Вид Панарина резко контрастировал с тем, как были одеты одноклубники, часть из которых ошибочно не одела головных уборов.
Вероятно, именно эта предусмотрительность помогла Панарину взять на себя инициативу в первом периоде. После того, как Марк Шайфли открыл счёт на пятой минуте, Артемий забил свой 20-й гол в сезоне, завершив комбинацию с участием защитников Мюррея и Джонса. Этой отметки он достигал в каждом из четырёх сезонов в НХЛ. Панарин стал седьмым российским игроком в истории НХЛ с таким достижением — после Сергея Фёдорова, Павла Буре, Алексея Жамнова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.
Ещё через пять минут Панарин поучаствовал в голе Джоша Андерсона, который реализовал численное преимущество, но добытый перевес не принёс «Коламбусу» легкой жизни. «Реактивщики» то и дело создавали пожар у ворот Сергея Бобровского, который в ряде моментов спасал «мундиров» от неприятностей. При этом, Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.
В третьем периоде хоккеисты «Джетс» смогли дважды пробить российского голкипера гостей, чем обеспечили себе победу, а Торторелла оказался очень недоволен решением судей. В одном из эпизодов, когда «Коламбус» играл в большинстве, шайба попала в спину защитнику «Виннипега» Брэндону Таневу, и арбитры по непонятной причине остановили игру. Удар был болезненным, но, как правило, в таких случаях игра не останавливается, а заокеанские журналисты тут же вспомнили эпизод из плей-офф-2017, когда в похожем случае «Питтсбург» забил гол после попадания шайбы в лицо Заку Веренски — тогда взятие ворот было засчитано. Что же до Панарина, то на его счету 7 (3+4) очков в пяти последних матчах. Он отыграл 25 минут и 52 секунды, что стало личным рекордом Артемия по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ.
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Хоккей , Статьи , Брэндон Танев , Сергей Федоров , Сергей Бобровский , Джош Андерсон , Евгений Малкин , Брэндон Дубински , Алексей Жамнов , Александр Овечкин , Марк Шайфли , Артемий Панарин , Илья Ковальчук , Александер Веннберг , Павел Буре
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