Падение и выбитые зубы: Моуринью посмотрел Балашиху

Бывший главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью посетил матч КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе. Португалец сделал символическое вбрасывание шайбы перед игрой, однако не обошлось и без казуса — по пути на трибуну тренер поскользнулся и упал на лед.

В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и СКА. Встреча завершилась неожиданной победой омской команды — подопечные Боба Хартли всухую переиграли лидера со счетом 2:0. Но матч получил широкую огласку не благодаря победе «Авангарда», а из-за приезда в Подмосковье бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

У португальского специалиста после отставки из «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года, времени предостаточно. Выкроил он день и для посещения России, куда уже приезжал летом для работы экспертом во время чемпионата мира.

Теперь португалец побывал в Подмосковье — уже по приглашению «Авангарда».

Моуринью перед игрой осмотрелся на подмосковной арене, сфотографировался и пообщался с игроками «Авангарда». А перед встречей ему выпала честь провести стартовое вбрасывание — без казуса не обошлось. Возвращаясь обратно на трибуну, тренер поскользнулся на ковровой дорожке и упал на лед. Игроки СКА и «Авангарда» помогли Моуринью встать и покинуть пределы площадки.

Сам тренер после падения сообщил, что не получил никаких повреждений.

«Все хорошо, спасибо», — сказал Моуринью журналисту «Матч ТВ» в ответ на вопрос, все ли с ним в порядке.

Интересно, что изначально видео момента с падением Моуринью в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовала КХЛ, однако спустя некоторое время лига удалила ролик. А на видео в аккаунте лиги на ютубе только показан момент, когда португалец выполнил вбрасывание.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли не увидел ничего смешного в падении португальца, поскольку это могло обернуться для Моуринью травмой.

«Мне жаль, что Моуринью упал на вбрасывании. Он мог получить травму, в этом ничего смешного нет.

Что касается его визита, это всегда здорово, когда есть возможность пообщаться с тренерами из других видов спорта. Мы отлично провели время утром», — сказал Хартли.

Нападающий омской команды Сергей Шумаков посчитал, что падение португальского тренера не является серьезным событием.

«Конечно, многое знаю про Моуринью. Две Лиги чемпионов выиграл, топовый тренер. Один из самых известных тренеров в мире. Как мне его падение? Страшно, конечно, но бывает. Никто не застрахован», — подчеркнул форвард.

Также известно, что присутствовал на игре и другой именитый футбольный тренер — наставник сборной России Станислав Черчесов . Именно он передал упавшего Моуринью врачу национальной команды Эдуарду Безуглову.

«С Жозе все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал главному врачу сборной России по футболу Эдуарду Безуглову, он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально», — сказал Черчесов.

Кроме того, в перерыве матча состоялся конкурс буллитов, в котором приняли участие олимпийские чемпионы — лыжник Александр Легков и биатлонист Антон Шипулин

Победа досталась Легкову, который смог реализовать одну попытку.

Теперь Особенного хочет видеть на своей игре и Федерация хоккея России (ФХР). Как рассказал руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг , ФХР попробует пригласить Моуринью на вынесенный матч сборной против финнов, который состоится 7 февраля в рамках Евротура.

«Обязательно пригласим его, если он будет в России надолго. Любой матч, который он посетит, вызовет интерес», — цитирует вице-президента ФХР ТАСС.

Более странным падением в Балашихе стал проигрыш СКА. На 17-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Сергей Широков , забросивший первую шайбу в 2019-м году. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество «Авангарда».

Таким образом, «Авангард» впервые в КХЛ обыграл петербургский дважды за сезон, а петербургская команда в первый раз за 11 лет не смогла забить в двух матчах подряд.

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча обвинил хоккеистов соперника в чрезмерно грубой игре. Динар Хафизуллин получил травму уже на восьмой минуте после столкновения с Никитой Пивцакиным и не смог продолжить игру, попутно потеряв несколько зубов. Защитник «Авангарда» впоследствии был удален до конца матча.

А во втором отрезке игры повреждение получил нападающий команды гостей Алексей Бывальцев . Форвард с трудом встал после столкновения с Михаилом Фисенко , после которого отправился в раздевалку.

По состоянию разбираются врачи, я же не врач. Понятно, что у них подозрение на что-то, они оба не доиграли матч», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Однако наставник омской команды не увидел умысла в действиях хоккеистов «Авангарда». Сегодня, как подчеркнул Хартли, он доволен своими подопечными.

«Дисциплина была основополагающим фактором в игре. Мы провели цельную игру, ключевым моментом стало то, что мы сумели нейтрализовать большинство СКА. Мы не давали шансов сопернику. Не могу быть более гордым за своих ребят, чем сейчас», — начал он.

«Жесткая игра со стороны Пивцакина и Фисенко? Вы всерьез верите, что мы нацелены на то, чтобы бить соперника в голову? Перед тем как задавать вопрос, пересмотрите эпизод с удалением Пивцакина. Мы наряду со СКА меньше всех в лиге удаляемся», — отметил Хартли, отвечая на вопрос о жесткой игре своих хоккеистов.

СКА продолжает занимать вторую строчку Западной конференции, а «Авангард» благодаря этой победе поднялся на третью позицию на Востоке.