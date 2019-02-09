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Чешские хоккеисты обыграли финнов матче Евротура 

Вести.Ru + ещё 113 20 часов назад
Фото: EPA
В Стокгольме продолжается шведский этап хоккейного Евротура. В первом матче второго тура сборная Чехии нанесла поражение команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:1в пользу чешских хоккеистов.
В составе победителей дубль оформил Иржи Секач (30-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Гинек Зогорна (34-я). У финнов единственный гол забил Никлас Фриман (48-я).
Следующий матч в рамках турнира команда Чехии проведет 10 февраля против сборной России. Финны встретятся с хозяевами турнира из Швеции.
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Хоккей , Прочее , Иржи Секач
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