Чешские хоккеисты обыграли финнов матче Евротура

В Стокгольме продолжается шведский этап хоккейного Евротура. В первом матче второго тура сборная Чехии нанесла поражение команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:1в пользу чешских хоккеистов.

В составе победителей дубль оформил Иржи Секач (30-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Гинек Зогорна (34-я). У финнов единственный гол забил Никлас Фриман (48-я).

Следующий матч в рамках турнира команда Чехии проведет 10 февраля против сборной России. Финны встретятся с хозяевами турнира из Швеции.