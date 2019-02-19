Кучерова назвали главной угрозой Овечкину в НХЛ

Sport24.ru пишет , что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в ближайшее время отберет у игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина титул «главного русского НХЛовца».

Как отмечает издание, в последних четырех матчах Кучеров «сотворил что-то невероятное», набрав 13 результативных баллов. Теперь его первое место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по системе «гол+пас» нельзя оспорить.

По данным Sport24.ru, в нынешнем сезоне у Кучерова 99 баллов за результативность. С высокой вероятностью он наберет сотню баллов уже во время следующей игры. Россиянин уже стал рекордсменом «Тампа-Бэй Лайтнинг» по количеству голевых пасов в сезоне — их у него 69.

Sport24.ru отмечает, что «такими темпами» Северная Америка скоро присудит Кучерову титул Овечкина.

В прошлом году Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Его команда «Вашингтон Кэпиталс» впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф со счетом 4:3.

Для Овечкина, который провел в НХЛ 13 сезонов, эта победа тоже стала первой. Также он стал спортсменом года по версии американской премии ESPY.