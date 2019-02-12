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«Сибирь» проиграла «Барысу» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 29 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Барысу» принесли шайбы Егора Петухова, Дмитрия Шевченко, Романса Старченко, Брэндона Боченски и Алихана Асетова.
«Сибирь» ответила голами Виктора Комарова и Шейна Принса.
«Сибирь» с 53 очками осталась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс», набрал 81 очко и занимает второе место.
В других матчах игрового дня «Авангард» на выезде обыграл» Адмирал» (2:0), а «Амур» на своём льду победил «Салават Юлаев» (3:2).
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.
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