«Сибирь» проиграла «Барысу» в матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

«Сибирь» с 53 очками осталась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс», набрал 81 очко и занимает второе место.

В других матчах игрового дня «Авангард» на выезде обыграл» Адмирал» (2:0), а «Амур» на своём льду победил «Салават Юлаев» (3:2).