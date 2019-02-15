Русский день в НХЛ: Кучеров повторил рекорд Овечкина

Очередные гол и передача Александра Овечкина и пас Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» на выезде разгромить «Сан-Хосе», Никита Кучеров набрал четыре очка в матче с «Далласом» и упрочил свое безоговорочное лидерство в списке бомбардиров лиги, а очередной дубль Владимира Тарасенко продлил его результативную серию и серию побед резко прибавившего «Сент-Луиса». «Газета.Ru» рассказывает об игровом дне в НХЛ.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:5

Находящийся в отличной форме «Сан-Хосе» принимал «Вашингтон», имея действующую серию из шести побед подряд и выглядел фаворитом противостояния, учитывая нестабильную форму «Кэпиталз».

Быстрый гол Кевина Лабанка вроде бы только подтвердил расклады, однако дальше дело у «Шаркс» совсем не заспорилось.

Почти сразу Ти Джей Оши с передачи Александра Овечкина восстановил равновесие, после чего гости за оставшееся время забросили еще четыре безответные шайбы в ворота Мартина Джонса

Одну из них организовали российские нападающие: Евгений Кузнецов сделал ассист на 39-й гол своего капитана и по совместительству лучшего снайпера лиги в знаменитый «офис» в левом круге вбрасывания.

После этого Овечкину остается всего одна шайба, чтобы стать лишь четвертым игроком в богатой истории НХЛ, кому удавалось на протяжении десяти сезонов в своей карьере забрасывать 40 и более шайб.

Когда Александр Великий сделает это, он попадет в великолепную компанию с Марселем Дионном, Марио Лемье и, конечно, Уэйном Гретцки , единственным, кто забивал 40 голов в 12-ти сезонах.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 6:0

Этот «шатаут» стал для Василевского уже пятым в нынешнем сезоне, и он располагается на втором месте в лиге по этому показателю после Марк-Андре Флери из «Вегаса», который отыграл на ноль в шести матчах сезона.

Кроме того, Василевский повторил клубный рекорд «Лайтнинг» по «сухарям» за сезон, ранее принадлежавший Бену Бишопу , ныне голкиперу как раз «Далласа». И у молодого российского вратаря еще много времени в этом году, чтобы стать единоличным рекордсменом.

Что касается Бишопа, то он не играл против бывшего клуба, так как продолжает лечиться от очередного повреждения. Место в воротах «Старз» занял россиянин Антон Худобин , в последнее время демонстрировавший шикарный хоккей.

Правда, на этот раз проявить себя с лучшей стороны стражу ворот техасцев не удалось. Стивен Стэмкос , заработавший удаление Маттиаса Янмарка, сам же его при участии Ондржея Палата и Кучерова реализовал, открыв счет на восьмой минуте.

А дальше для «звезд» начался настоящий кошмар. С 13-й по 15-ю минуту три броска в створ подряд зажигали красную лампочку за воротами Худобина.

Сначала в третий раз в сезоне — конечно, с передачи Кучерова — отличился российский защитник Михаил Сергачев , затем Стэмкос вывел на 20-й гол в сезоне Тайлера Джонсона , а следом свой 26-й гол в чемпионате провел Кучеров.

После броска Джонсона Худобин уступил свое место в воротах молодому Лэндону Боу, который доиграл первую 20-минутку, пропустив от Кучерова. Однако на вторую треть игры Антон вернулся в створ и отыграл все 20 минут.

За это время успели отличиться Киллорн и оформивший дубль в большинстве Стэмкос, которому вновь ассистировал российский лучший бомбардир лиги.

Боу заменил Худобина во втором перерыве и провел на льду третью 20-минутку, не пропустив в ней шайб. Впрочем, «молния» уже играла по счету, стараясь сохранить «ноль» для Василевского, что ей удалось, и сама нанесла только два броска в створ.

Набрав четыре очка, Кучеров выдал серию из 11-ти (2+9) баллов в трех матчах и увеличил свой отрыв в гонке бомбардиров от Патрика Кейна из «Чикаго» до семи очков, но главное не это.

Никита стал первым игроком лиги с сезона-2009/10, которому удалось набрать 90 баллов за первые 58 игр сезона. Тогда это сделал другой россиянин — Овечкин.

Кроме того, Кучеров установил и клубное достижение. До сих пор быстрее всех 90 баллов в истории «Тампы» набирали Венсан Лекавалье и Мартен Сан-Луи, которым в сезоне-2006/07 синхронно потребовалось для этого 69 матчей.

Сейчас в активе Кучерова уже 92 очка, а его лучшим достижением в карьере являются прошлогодние 100 баллов. Кроме того, форвард уже побил свой карьерный рекорд по голевым передачам (62), сделав 66 ассистов в нынешнем сезоне.

Российским нападающим «Далласа» похвастать в такой игре, конечно, напротив, оказалось нечем. Радулов нанес два броска, провел один силовой прием и закончил встречу с полезностью -2, Денис Гурьянов бросил в створ один раз и схлопотал -1, и лишь Валерий Ничушкин завершил встречу с нейтральной полезностью.

Впрочем, радоваться и ему особо не от чего. После своего возвращения в сильнейшую лигу мира из КХЛ в этом сезоне на счету Валерия в 41-м проведенном матче до сих пор нет ни одной заброшенной шайбы!

«Тампа» продлила свою серию до четырех побед кряду, а вот «Старз» уступили в третьем из четырех последних матчей, выдав ранее серию из пяти викторий подряд.

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4

А самой горячей командой НХЛ прямо сейчас является «Сент-Луис Блюз», одержавший уже восьмую победу подряд, благодаря чему после провальной первой части сезона ворвался и закрепился в зоне плей-офф.

Залогом успехов «Блюз» стала замена навставника — вместо Майка Йео команду возглавил Крэйг Беруби. Под его руководством получил шанс и блестяще им воспользовался голкипер-новичок Джордан Биннингтон , а также снова заблистал нещадно критикуемый прошлой осенью Владимир Тарасенко.

«Аризона», у которой гостили «музыканты», проводит не самый удачный отрезок чемпионата, но после пяти поражений подряд «Койотс» одержали две победы, а в предыдущих трех встречах в нынешнем сезоне неизменно обыгрывали «Сент-Луис».

Однако на этот раз шансов у хозяев просто не было. «Блюз» буквально закатали их в лед, а Биннингтон отыграл на «ноль», одержав свою уже третью сухую победу в дебютном сезоне.

Более того, на счету молодого вратаря теперь рекордная для «музыкантов» семиматчевая победная серия для голкиперов-новичков команды. Такие же дважды выдавал в сезоне-2000/01 Брент Джонсон

Это был тринадцатый матч в старте в НХЛ для Джордана, и теперь его показатели побед и поражений выглядят просто феноменально: 11-1-1.

Ну а среди полевых игроков героем стал оформивший очередной дубль Тарасенко. Российский форвард забросил вторую и третью шайбы в матче и продлил свою феноменальную, рекордную в карьере, результативную серию (9+8) до десяти встреч.

На счету Тарасенко шесть шайб в последних четырех встречах, а его команда уже вошла в тройку лидеров Центрального дивизиона, обогнав в таблице «Даллас».

Другие матчи

«Флорида Пантерз» — «Калгари Флэймз» — 3:2 Б«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:3«Детройт Ред Уингз» — Оттава Сенаторз» — 3:2«Нэшвилл Предаторз» — «Монреаль Канадиенз» — 3:1«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4«Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:2«Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:6«Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б 24 сейва Сергея Бобровского не спасли «Коламбус» в матче с лидирующими в их Столичном дивизионе «Айлендерс», которые трижды заставили капитулировать российского голкипера. Сами «Блю Джекетс» отличиться так и не сумели, а Артемий Панарин нанес всего один бросок, провел силовой прием и закончил встречу с показателем -1.

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