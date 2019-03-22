«Питтсбург» без Малкина по буллитам обыграл «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата НХЛ Питтсбург на выезде в серии буллитов обыграл Нэшвилл 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. У гостей отличился Брайан Раст (26-я минута), а у хозяев льда Райан Эллис (57).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды, победный бросок на свой счет записал Сидни Кросби.

Российский форвард Питтсбурга Евгений Малкин из-за травмы участие в матче не принимал.

Питтсбург прервал серию из трех поражений и с 91 очком занимает шестое место в Восточной конференции, а Нэшвилл, прервавший серию из трех побед, расположился на четвертой строчке на Западе, имея в активе 90 очков.

В следующем матче Пингвинз 24 марта на выезде сыграют с Далласом, а Предаторз в тот же день встретятся с Виннипегом.