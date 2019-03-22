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«Питтсбург» без Малкина по буллитам обыграл «Нэшвилл» 

Советский спорт + ещё 250 3 часа назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ Питтсбург на выезде в серии буллитов обыграл Нэшвилл 2:1.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1. У гостей отличился Брайан Раст (26-я минута), а у хозяев льда Райан Эллис (57).
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды, победный бросок на свой счет записал Сидни Кросби.
Российский форвард Питтсбурга Евгений Малкин из-за травмы участие в матче не принимал.
Питтсбург прервал серию из трех поражений и с 91 очком занимает шестое место в Восточной конференции, а Нэшвилл, прервавший серию из трех побед, расположился на четвертой строчке на Западе, имея в активе 90 очков.
В следующем матче Пингвинз 24 марта на выезде сыграют с Далласом, а Предаторз в тот же день встретятся с Виннипегом.
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Хоккей , Видео , Евгений Малкин , Брайан Раст
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