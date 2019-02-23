Радулов пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни

Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро, российский форвард заболел и именно по этой причине пропустит встречу с «ураганами».

В нынешнем сезоне 32-летний Радулов провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб и 31 результативная передача. Кроме того, россиянин заработал показатель полезности «+11» и 42 штрафные минуты.