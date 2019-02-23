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Радулов пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни 

Чемпионат.com + ещё 19 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не поможет команде в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».
Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро, российский форвард заболел и именно по этой причине пропустит встречу с «ураганами».
В нынешнем сезоне 32-летний Радулов провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб и 31 результативная передача. Кроме того, россиянин заработал показатель полезности «+11» и 42 штрафные минуты.
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Хоккей , Прочее , Каролина Харрикейнз , Александр Радулов
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