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«Коламбус» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ. Бобровский оформил второй шатаут подряд 

ТАСС + ещё 38 11 часов назад
Фото: © AP Photo/John Locher
"Коламбус" обыграл "Сан— Хосе" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Бун Дженнер (10-я минута), Мэтт Дюшейн (21), Кэм Аткинсон (40) и Пьер-Люк Дюбуа (47).
Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету 69 очков (24 шайбы + 45 передач) в текущем сезоне. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский оформил второй шатаут за два дня, отразив все 26 бросков по своим воротам. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 45 матчей и одержал 26 побед при пяти играх "на ноль".
"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка в 61 матче. "Сан-Хосе" идет вторым на Западе с 80 очками в 62 играх. В следующей встрече "Коламбус" 27 февраля примет "Питтсбург", "Сан-Хосе" 24 февраля в гостях сыграет с "Детройтом".
В другом матче дня "Флорида" на своем льду разгромила "Лос-Анджелес" со счетом 6:1. В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов. "Сент-Луис" дома в серии буллитов обыграл "Бостон" (2:1 Б), а "Каролина" в гостях оказалась сильнее "Далласа" (3:0).
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Хоккей , Прочее , Бун Дженнер , Мэтт Дюшейн , Сергей Бобровский , Евгений Дадонов , Кэм Аткинсон , Артемий Панарин
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