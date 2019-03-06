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Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон 

RT на русском + ещё 34 21 час назад
Фото: Reuters
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по очкам, набранным за сезон в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче с «Виннипег Джетс» Кучеров набрал два очка, отдав дев результативные передачи и таких образом теперь в его активе 108 очков (31+77) за 67 матчей нынешнего сезона, что является повторением рекорда клуба, принадлежащего Вансану Лекавалье, набравшему также 108 очков (52+56) в 82 играх в сезона-2006/07.
Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Виннипег» в матче НХЛ.
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Хоккей , Баскетбол , Никита Кучеров
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