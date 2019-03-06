Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам за сезон

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по очкам, набранным за сезон в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Виннипег Джетс» Кучеров набрал два очка, отдав дев результативные передачи и таких образом теперь в его активе 108 очков (31+77) за 67 матчей нынешнего сезона, что является повторением рекорда клуба, принадлежащего Вансану Лекавалье, набравшему также 108 очков (52+56) в 82 играх в сезона-2006/07.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Виннипег» в матче НХЛ.