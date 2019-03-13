Малкин пополнил «клуб 1000» NHL

Форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин сумел набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Как передают «Известия», это достижение он записал на свой счёт по итогам матча против Washington Capitals.

В победной для команды россиянина игре (5:3) 32-летний нападающий отдал две результативные передачи. Таким образом, «Пингвины» прервали победную серию из семи матчей «Вашингтона».