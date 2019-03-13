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Малкин пополнил «клуб 1000» NHL 

Национальная Служба Новостей + ещё 111 6 часов назад
Фото: nsn.fm
Форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин сумел набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Как передают «Известия», это достижение он записал на свой счёт по итогам матча против Washington Capitals.
В победной для команды россиянина игре (5:3) 32-летний нападающий отдал две результативные передачи. Таким образом, «Пингвины» прервали победную серию из семи матчей «Вашингтона».
В результате Малкин стал пятым российским хоккеистом, которые достигли такой отметки, отмечает Газета.ру. Сейчас первое место занимает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (1200 очков), далее следуют Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).
Вместе с тем, как уточняет РЕН ТВ, Малкин набрал 1000 очков за меньшее количество матчей, чем его соотечественники — 848. На его счету в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач.
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Хоккей , Прочее , Алексей Ковалев , Сергей Федоров , Евгений Малкин , Александр Овечкин , Газета.Ru , РЕН ТВ
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