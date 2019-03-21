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Вратарь-рекордсмен из России стал второй звездой в НХЛ 

News.ru + ещё 140 9 часов назад
Фото: News.ru
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку лучших по итогам очередного игрового дня. Второй звездой признан вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский.
В игре с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) 24-летний голкипер установил клубный рекорд. Василевский отразил 54 броска по своим воротам.
Лучшим же хоккеистом дня признан вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак. В матче с «Анахаймом» (3:0) он сотворил шатаут, сделав 29 сейвов.
Третьей звездой числится форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Во встрече с «Баффало» он набрал 2 (1+1) очка.
Ранее News.ru сообщал, что российские фигуристы взяли две медали на чемпионате мира в Японии.
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