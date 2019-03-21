Вратарь-рекордсмен из России стал второй звездой в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку лучших по итогам очередного игрового дня. Второй звездой признан вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский

В игре с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) 24-летний голкипер установил клубный рекорд. Василевский отразил 54 броска по своим воротам.

Лучшим же хоккеистом дня признан вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак. В матче с «Анахаймом» (3:0) он сотворил шатаут, сделав 29 сейвов.

Третьей звездой числится форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Во встрече с «Баффало» он набрал 2 (1+1) очка.

Ранее News.ru сообщал, что российские фигуристы взяли две медали на чемпионате мира в Японии.