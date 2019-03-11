Панарин выступил против российских властей

Российский хоккеист Артемий Панарин , играющий в Национальной хоккейной лиге (США) за команду «Коламбус Блю Джекетс», высказался в Instagram по поводу прошедшего в Москве митинга за свободный интернет.

«Как можно на столько бояться собственных граждан. Кто что думает? Куда катимся?» — написал спортсмен (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

Подписчики живо отреагировали на комментарий хоккеиста, касающийся актуальных событий в России. Многие поддержали спортсмена.

«Молодчик Панара, всё красиво сказано…» — заявил подписчик под ником @gnom.79.

«Молодец Артемий. Не боишься сказать правду, поддержать народ», — отметил @al.bert56780.

«Артемий ты настоящий гражданин, уважаю», — написал @kalabinvitalii.

С другой стороны пользователи упрекнули хоккеиста в незнании современных российских правовых актов.

«Закон почитай внимательно», — посоветовал @rowhead59.

«Вы -медийная личность.. прежде чем задаваться подобными вопросами-надо хотя бы немного изучить предмет обсуждения», — заявил @jul.1509.

«Артемий, думать головой это не ваше, просто играйте в хоккей», — резюмировал @ivan.ivanov202020.

Артемий Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В сезоне 2018-19 гг. хоккеист занимает 20 строчку в списке лучших бомбардиров лиги, имея в активе 73 очка.