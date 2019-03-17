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Без Бобровского «Коламбус» проиграл «Бостону» 

Газета.Ru + ещё 55 17 марта 2019
Фото: Газета.Ru
«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме сильнее оказался «Бостон» — 2:1.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 3 секунды, но полезными действиями не отметился. Голкипер Сергей Бобровский не был заявлен в состав на эту встречу.
Ранее сообщалось, что Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения «Тампе».
НХЛ. Регулярный чемпионат "Бостон Брюинз" — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 1:0 — Бержерон (Маршан, Крейчи) — 05:51; 1:1 — Дюшейн (Нутиваара, Савар) — 16:52; 2:1 — Маршан (Бержерон) — 63:30 (3x3)
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