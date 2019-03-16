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Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Массовая драка произошла на матче молодежного хоккейного турнира в Канаде, сообщает "Советский спорт".
Потасовка произошла после финальной сирены, когда команда в синей форме начала праздновать победу. На одного из игроков этой команды накинулись два хоккеиста в красной форме, после сего началась массовая драка.
Один из тренеров выбежал на лед и начал бить одного из спортсменов клюшкой. Усмирить специалиста смог один из хоккеистов, поваливший на лед мужчину.
Организаторам турнира пришлось вызвать полицию. На данный момент ведется расследование произошедшего.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист проиграл первую драку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Хоккей , Видео , Советский спорт
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