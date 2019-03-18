Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары

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Вдову советского хоккеиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Суд приговорил пенсионерку Анну Тюменеву, вдову советского хоккеиста Виктора Тюменева, к 7,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает «360».
Суд признал Тюменеву виновной в квартирных аферах. По версии следствия, женщина более 10 лет являлась черным риелтором, представлялась сотрудницей строительной фирмы и предлагала к продаже квартиры в элитных новостройках со скидкой 50%.
Адвокат потерпевших Павел Карпов ранее заявлял, что Тюменева признала вину по 29 эпизодам, но их гораздо больше. Ущерб от ее деятельности оценивается в 700 млн рублей.
Тюменева искала клиентов через знакомых. Во время разговоров с потенциальными жертвами женщина называла известные хоккейные фамилии, чем ослабляла бдительность клиентов.
Последние два года Анна Тюменева провела под домашним арестом.
Издание сообщает, что обвиняемая на суде скрывала лицо и отказывалась от общения со СМИ.
Супруг Анны Тюменевой нападающий сборной СССР по хоккею Виктор Тюменев — Олимпийский чемпион 1984 года. Бывший хоккеист ушел из жизни 2 августа 2018 года.
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Хоккей , Видео , Павел Карпов , ФСИН
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