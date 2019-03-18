Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары

Вдову советского хоккеиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Суд приговорил пенсионерку Анну Тюменеву, вдову советского хоккеиста Виктора Тюменева, к 7,5 года колонии общего режима . Об этом сообщает «360».

Суд признал Тюменеву виновной в квартирных аферах. По версии следствия, женщина более 10 лет являлась черным риелтором, представлялась сотрудницей строительной фирмы и предлагала к продаже квартиры в элитных новостройках со скидкой 50%.

Адвокат потерпевших Павел Карпов ранее заявлял, что Тюменева признала вину по 29 эпизодам, но их гораздо больше. Ущерб от ее деятельности оценивается в 700 млн рублей.

Тюменева искала клиентов через знакомых. Во время разговоров с потенциальными жертвами женщина называла известные хоккейные фамилии, чем ослабляла бдительность клиентов.

Последние два года Анна Тюменева провела под домашним арестом.

Издание сообщает, что обвиняемая на суде скрывала лицо и отказывалась от общения со СМИ.

Супруг Анны Тюменевой нападающий сборной СССР по хоккею Виктор Тюменев — Олимпийский чемпион 1984 года. Бывший хоккеист ушел из жизни 2 августа 2018 года.