«Авангард» пробился в полуфинал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге в пятницу стартовали очередные матчи 1/4 финала Кубка Гагарина, в которых встречаются представители Восточной конференции. В первом матче дня омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" и вышел в полуфинал турнира.

Матч проходил в столице Казахстана. И изначально у местных болельщиков были все основания полагать, что хоккеисты "Барыса" смогут сократить отставание в серии — к 21 минуте на табло горели 2:0 в пользу хозяев площадки. Такое преимущество своей команде принес дубль Мэттью Фрэттина.

Подопечные Боба Хартли добились четвертой победы в серии и, следовательно, вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем четвертьфинальной серии между "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым". На данный момент уфимцы ведут в противостоянии со счетом 3:1.