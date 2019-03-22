«Тампа» обыграла «Каролину» в матче НХЛ. Кучеров набрал 120-е очко в сезоне

"Каролина" проиграла "Тампе" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей и довел количество набранных очков в сезоне до 120 (37 шайб + 83 передачи). Он повторил второй лучший результат по очкам в сезоне для российских игроков, который принадлежит Сергею Федорову . Рекордсменом среди россиян по этому показателю является Александр Могильный (127). Кроме того, Кучеров стал вторым игроком после форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, кто достиг отметки в 120 очков за сезон в 21-м веке.

"Тампа", ранее гарантировавшая себе участие в плей-офф и первое место в регулярном чемпионате, имеет в активе 120 очков в 75 играх. "Каролина" идет седьмой на Востоке с 87 очками в 73 встречах. В следующем матче "Тампа" 24 марта сыграет в гостях с "Сент-Луисом", "Каролина" в этот же день дома примет "Миннесоту".