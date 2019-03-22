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«Тампа» обыграла «Каролину» в матче НХЛ. Кучеров набрал 120-е очко в сезоне 

ТАСС + ещё 64 5 часов назад
Фото: AP Photo/Jason Behnken
"Каролина" проиграла "Тампе" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Нино Нидерайтер (10-я минута), Дуги Хэмилтон (12) и Джордан Стаал (27). У гостей отличились Стивен Стэмкос (4), Тайлер Джонсон (20), Энтони Сирелли (44), Райан Кэллахан (51), Брэйден Пойнт (57) и Райан Макдона (59).
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей и довел количество набранных очков в сезоне до 120 (37 шайб + 83 передачи). Он повторил второй лучший результат по очкам в сезоне для российских игроков, который принадлежит Сергею Федорову. Рекордсменом среди россиян по этому показателю является Александр Могильный (127). Кроме того, Кучеров стал вторым игроком после форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, кто достиг отметки в 120 очков за сезон в 21-м веке.
"Тампа", ранее гарантировавшая себе участие в плей-офф и первое место в регулярном чемпионате, имеет в активе 120 очков в 75 играх. "Каролина" идет седьмой на Востоке с 87 очками в 73 встречах. В следующем матче "Тампа" 24 марта сыграет в гостях с "Сент-Луисом", "Каролина" в этот же день дома примет "Миннесоту".
В других матчах дня "Флорида" дома победила "Аризону" со счетом 4:2, двумя результативными передачами в составе хозяев отметился российский форвард Евгений Дадонов, а "Бостон" в гостях обыграл "Нью-Джерси" (5:1).
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Комментарии
Хоккей , Стивен Стэмкос , Сергей Федоров , Тайлер Джонсон , Райан Макдона , Джордан Стаал , Евгений Дадонов , Никита Кучеров
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