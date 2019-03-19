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Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: David Zalubowski / AP
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поддержал соотечественника Артемия Панарина и вступился за российский интернет. Его слова передает издание The Athletic.
По мнению 23-летнего спортсмена, власти России должны оставить социальные сети в покое. «Нужно давать людям делать то, что они хотят, и свободно высказываться, как здесь, в США и других странах. В этом все дело. И я согласен с Артемием. Мне кажется, что мы катимся в прошлое», — заявил он. Хоккеист подчеркнул, что считает себя патриотом. «Россия — моя страна, а истинные патриоты должны открыто высказывать свое мнение», — отметил он.
11 марта Панарин, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поддержал митинг в поддержку свободного интернета. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал он, разместив фотографию с митинга в Instagram.
Задоров перебрался в Северную Америку еще юниором. Сперва он защищал цвета канадского «Лондон Найтс». В 2013-м россиянин заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз». За «Колорадо» Задоров выступает с 2015-го.
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Хоккей , Никита Задоров , Артемий Панарин
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