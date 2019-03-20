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«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Twitter / ХК Барыс
В подмосковной Балашихе завершилась четвертая встреча полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ между омским "Авангардом" и астанинским "Барысом". Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Первый период прошел без заброшенных шайб. После перерыва команды обменялись голами: на 28-й минуте Александр Яремчук вывел "ястребов" вперед, а еще через минуту Мэттью Фрэттин в большинстве сравнял счет в матче.
А в третьем периоде исход встречи решил бросок от своей синей линии защитника "Авангарда" Максима Чудинова. Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон оказался к нему не готов, пропустив курьезную шайбу. Чуть позже Чудинов в большинстве оформил дубль. Отыграться гостямуже не удалось.
Счет в серии стал 3:1 в пользу омичей. Следующая встреча этих соперников пройдет в Астане 22 марта.
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Хоккей , Хенрик Карлссон , Александр Яремчук , Максим Чудинов
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