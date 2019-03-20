«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду

В подмосковной Балашихе завершилась четвертая встреча полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ между омским "Авангардом" и астанинским "Барысом". Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов

Первый период прошел без заброшенных шайб. После перерыва команды обменялись голами: на 28-й минуте Александр Яремчук вывел "ястребов" вперед, а еще через минуту Мэттью Фрэттин в большинстве сравнял счет в матче.

ЧУДИНОВ ОТ СВОЕЙ СИНЕЙ! #КубокГагарина pic.twitter.com/bPR9Fpey3h— КХЛ (@khl) 20 марта 2019 г. А в третьем периоде исход встречи решил бросок от своей синей линии защитника "Авангарда" Максима Чудинова. Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон оказался к нему не готов, пропустив курьезную шайбу. Чуть позже Чудинов в большинстве оформил дубль. Отыграться гостямуже не удалось.

Счет в серии стал 3:1 в пользу омичей. Следующая встреча этих соперников пройдет в Астане 22 марта.