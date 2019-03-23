«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге начался матчем в Вашингтоне. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2.

Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф. У гостей шайбы забросили Джордан Гринуэй и Люк Кунин . У "Вашингтона" отличился Бретт Коннолли