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«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче 

Вести.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: meduza.io
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге начался матчем в Вашингтоне. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2.
Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф. У гостей шайбы забросили Джордан Гринуэй и Люк Кунин. У "Вашингтона" отличился Бретт Коннолли.
Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 42 секунды, и совершил один бросок. Обе шайбы в ворота "Кэпиталз" были заброшены во время пребывания Александра на льду. Овечкин не может забросить в третьей встрече подряд. Не набрали очков и два других легионера "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
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