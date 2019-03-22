Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину» 

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Каролина Харрикейнз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на выезде добились победы со счетом 6:3. Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей.
На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате. Он повторил результат Сергея Федорова. Рекордсменом же по набранным баллам за один сезон среди российских игроков по-прежнему является Александр Могильный (127 очков).
В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Энтони Сирелли, Райан Кэллахан, Брэйден Пойнт и Райан Макдона. У проигравших отличились Нино Нидерайтер, Дуги Хэмилтон и Джордан Стаал. В этой встрече не принимал участие вратарь "молний" Андрей Василевский.
"Тампа" лидирует в чемпионате НХЛ, набрав 120 очков в 75 матчах. "Каролина" располагается на седьмой строчке в Восточной конференции (87 баллов, 73 игры).