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Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину» 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Каролина Харрикейнз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на выезде добились победы со счетом 6:3. Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей.
На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате. Он повторил результат Сергея Федорова. Рекордсменом же по набранным баллам за один сезон среди российских игроков по-прежнему является Александр Могильный (127 очков).
В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Энтони Сирелли, Райан Кэллахан, Брэйден Пойнт и Райан Макдона. У проигравших отличились Нино Нидерайтер, Дуги Хэмилтон и Джордан Стаал. В этой встрече не принимал участие вратарь "молний" Андрей Василевский.
"Тампа" лидирует в чемпионате НХЛ, набрав 120 очков в 75 матчах. "Каролина" располагается на седьмой строчке в Восточной конференции (87 баллов, 73 игры).
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Комментарии
Хоккей , Видео , Стивен Стэмкос , Каролина Харрикейнз , Сергей Федоров , Тайлер Джонсон , Райан Макдона , Джордан Стаал , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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