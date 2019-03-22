Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и " Каролина Харрикейнз " стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на выезде добились победы со счетом 6:3. Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей.

На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате. Он повторил результат Сергея Федорова . Рекордсменом же по набранным баллам за один сезон среди российских игроков по-прежнему является Александр Могильный (127 очков).

"Тампа" лидирует в чемпионате НХЛ, набрав 120 очков в 75 матчах. "Каролина" располагается на седьмой строчке в Восточной конференции (87 баллов, 73 игры).