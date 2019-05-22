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Сборной России предрекли победу на ЧМ по хоккею 

Газета.Ru + ещё 87 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Сборная России одержала победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Об этом сообщает "Советский спорт".
Таким образом, подопечные Ильи Воробьева заняли первое место в группе B, набрав 21 балл.
В последний раз, когда сборная России по хоккею выходила в плей-офф с первого места в группе, она стала победителем турнира. На чемпионате мира 2014 года, который прошел в Белоруссии, российские хоккеисты также завершили групповую стадию с 21 очком. По пути к финалу россияне одолели сборные Франции (3:0) и Швеции (3:1), а в решающем матче за титул обыграли финнов со счетом 5:2.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии уступила Германии на ЧМ-2019.
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Хоккей , ЧМ по хоккею 2019 , Илья Воробьев
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