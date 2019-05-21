Канада выиграла у США на чемпионате мира — 2019

Сборная Канады уверенно победила команду США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Стоит отметить, что теперь США встретятся со сборной России, а Канада — со Швейцарией.

ЧМ-2019. Группа А Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) 1:0 — Дюбуа (Стоун) — 01:49 (5x5), 2:0 — Туррис (Манта) — 08:02 (5x5), 3:0 — Макканн (Туррис, Фаббро) — 35:59 (5x5).

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.

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