Шведы не могли смотреть на этот позор

«Позор шведов»: Россия победила чемпионов мира

Сборная Швеции играла «позорно», когда проигрывала команде России на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Об этом пишет «Чемпионат».

Мировое хоккейное первенство в нынешнем году проходит в Словакии — в Братиславе и Кошице. Вчера в рамках последнего тура группового этапа друг против друга сыграли сборные России и Швеции. Россияне победили действующих чемпионов мира со счетом 7:4.

«Игру тре крунур (шведов. — Прим. ред.) во втором периоде кроме как позорной не назовешь», — считает автор «Чемпионата».

Если первый и третий периоды Швеция выиграла (0:1 и 1:3 соответственно), то во втором преимущество России было столь велико, что вылилось сразу в шесть заброшенных шайб.