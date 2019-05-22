Шведы не могли смотреть на этот позор

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«Позор шведов»: Россия победила чемпионов мира 

Рамблер + ещё 5 22 мая 2019
Сборная Швеции играла «позорно», когда проигрывала команде России на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Об этом пишет «Чемпионат».
Мировое хоккейное первенство в нынешнем году проходит в Словакии — в Братиславе и Кошице. Вчера в рамках последнего тура группового этапа друг против друга сыграли сборные России и Швеции. Россияне победили действующих чемпионов мира со счетом 7:4.
«Игру тре крунур (шведов. — Прим. ред.) во втором периоде кроме как позорной не назовешь», — считает автор «Чемпионата».
Если первый и третий периоды Швеция выиграла (0:1 и 1:3 соответственно), то во втором преимущество России было столь велико, что вылилось сразу в шесть заброшенных шайб.
Среди россиян отличились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. Дмитрий Орлов забил свой гол в третьем периоде.
«Космический хоккей от "красной машины"!» — оценил журналист.
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Хоккей , Видео , Дмитрий Орлов , Кирилл Капризов , Евгений Малкин , Евгений Дадонов , Михаил Григоренко , Александр Овечкин , Артем Анисимов
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