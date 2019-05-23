Канадцы за 0,3 секунды до сирены перевели матч в овертайм и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная Канады по хоккею обыграла национальную команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 23 мая и завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. У швейцарцев отметились Свен Андригетто (18-я минута), Нико Хишир (39-я), у канадцев — Марк Стоун (25-я) и Дэймон Сиверсон, забивший за 0,3 секунды до финальной сирены. В овертайме победу канадцам принес Марк Стоун.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Еще две встречи 1/4 финала пройдут 23 мая в 21:15 по московскому времени. Между собой сыграют команды Чехии и Германии, Финляндии и Швеции. Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.