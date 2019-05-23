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Бывший тренер хоккейной сборной России предостерег команду перед игрой с США 

Lenta.ru + ещё 116 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что команда является фаворитом в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».
Быков отметил, что сборная России по всем параметрам сильнее своего соперника, поэтому обязана проходить его. В то же время специалист предостерег команду от игры в «легкий хоккей».
«Сборная США — молодая, задорная, технически одаренная команда. Может быть, она уступает нам в звездности, но и там есть немало очень талантливых хоккеистов», — сказал Быков.
Накануне матча капитан американцев Патрик Кейн также отметил высокий класс российских хоккеистов и признал, что они буду наказывать за ошибки. При этом форвард отметил, что он и его партнеры попытаются сорвать все планы сборной России и заставить ее разочароваться.
Сборная России со стопроцентными показателями выиграла группу В, американцы в группе А заняли четвертое место. Команды сыграют 23 мая. В других четвертьфиналах встретятся Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция, Чехия и Германия.
Чемпионат мира завершится 26 мая. Турнир проходит в Братиславе и Кошице.
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Хоккей , Прочее , Патрик Кейн , Вячеслав Быков
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