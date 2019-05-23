Защитник сборной РФ Никита Зайцев поделился мнением о возможности русских тренеров работать в НХЛ, передает газета "Известия".
На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился групповой этап. Сборная России уверенно обыграла всех своих соперников по группе B и имеет хорошие шансы на успех в завтрашнем четвертьфинале. В этом году в "Красной машине" собралось множество звезд из НХЛ. Среди них защитник Никита Зайцев. В карьере чемпиона мира-2011 среди молодежных команд это уже четвертое взрослое первенство планеты. Он завоевывал бронзу ЧМ-2016 в Москве, а в прошлом году участвовал в ЧМ в Копенгагене, где наша команда проиграла в овертайме четвертьфинала сборной Канады (4:5). Также Зайцев участвовал в Кубке мира-2016 в Торонто — турнире под эгидой НХЛ, собравшем почти всех лучших игроков сильнейшей лиги планеты. Именно в этом канадском городе 27-летний защитник уже три года выступает за "Торонто Мейпл Лифс". Руководство клуба и легендарный главный тренер Майк Бэбкок высоко ценят российских хоккеистов, и Зайцев считается одним из лидеров. В минувшем сезоне с ним также выступал защитник Игорь Ожиганов, решивший в итоге вернуться в КХЛ. А в начале мая контракт с "листьями" заключил один из самых талантливых российских нападающих — Илья Михеев.
"Надо владеть английским языком, причем идеально. Я знаю некоторых таких тренеров в КХЛ, но не среди главных. Среди последних, за исключением Зубова (Сергей Зубов — наставник ХК "Сочи"), не могу про кого-то сказать, что они в совершенстве владеют языком. А в остальном не вижу ничего противоестественного, если бы кто-то из наших специалистов смог работать в НХЛ. Ничего невозможного здесь нет. Просто там немного по-другому устроена работа. По крайней мере, у нас в "Торонто". Того, что делают Майк Бэбкок и его ассистенты, я никогда не видел в России. У наших тренеров все-таки несколько иной менталитет. И с нашими игроками надо иначе общаться. В России больше нужен кнут, чем пряник. Не уверен, что в Северной Америке это сработает", — сказал он.