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Очки в шести матчах подряд и победный гол в решающем: как Тарасенко вывел «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли 

RT на русском + ещё 40 22 мая 2019
Фото: Gettyimages.ru
Команда НХЛ «Сент-Луис Блюз», за которую выступают Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, вышла в финал Кубка Стэнли. Подопечные Крэйга Беруби выиграли у «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1 в шестом матче серии, а оба российских хоккеиста забросили по шайбе. Причём гол Тарасенко стал победным и вывел коллектив из штата Миссури в финал плей-офф впервые за последние 49 лет.
В восьмой раз подряд финал Кубка Стэнли пройдёт при участии российских хоккеистов. «Сент-Луис Блюз», цвета которого защищают Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс» в финале Западной конференции и миновал предпоследний барьер на пути к титулу. Подобного успеха команда с берегов Миссисипи не добивалась с 1970 года.
Когда противостояние только начиналось, эксперты очевидным фаворитом называли «Сан-Хосе». «Шаркс» выиграли первый матч, забросив шесть шайб, и напомнили, кто закончил регулярный чемпионат на втором месте в конференции. Но постепенно «Сент-Луису» удалось переломить ситуацию — после проигранного первого домашнего матча команда разгромила «Сан-Хосе» на выезде со счётом 5:0. Большой вклад в ту победу внёс Тарасенко, реализовавший буллит с кистей и отдавший две голевые передачи.
Порой «блюзмены» не брезговали «физическим устранением» соперников. Барбашёв вместе с Алексом Пьетранджело силовыми приёмами вывели из строя двух игроков «Сан-Хосе», которые уже не могли сыграть в шестом матче. Не вышел на лёд в решающей игре и Эрик Карлссон, которого беспокоит травма паха. В такой ситуации Йоонас Донской, переживший удар шайбой в лицо, не мог взять больничный и был обязан помогать команде спасать серию.
Но «Сент-Луис» уже невозможно было догнать, тем более что шестой матч проходил в их родных стенах. Уже на второй минуте Давид Перрон открыл счёт после настоящей театральной паузы. Этот гол был хорошим знаком — «Блюз» почти всегда доводили дело до победы, если отличались в первые шесть минут матча плей-офф. За всю историю было лишь одно исключение.
До конца первого периода отличился и Владимир Тарасенко. В этот раз форвард в большинстве нанёс разящий бросок из левого круга в стиле Александра Овечкина. Российский хоккеист набрал очки в шестой встрече подряд и стал вторым игроком в истории «Сент-Луиса», кому удалось подобное. Всего на счету Тарасенко восемь баллов в противостоянии с «Сан-Хосе» и 13 во всём розыгрыше Кубка Стэнли. За карьеру он забросил 30 шайб — только два игрока «Сент-Луиса» добивались большего в плей-офф.
Было бы в высшей степени справедливо, если бы именно гол Тарасенко стал победным и вывел его команду в финал Кубка Стэнли — своей игрой он заслужил это право. Быть может, поэтому во втором периоде хозяева льда как-то слишком легко пропустили после контратаки. Но зато дальше с «Шаркс» можно было уже не церемониться. Брейден Шэнн реализовал ещё одно большинство, и этот гол добил гостей.
В заключительной двадцатиминутке «Блюз» нанесли всего три броска по чужим воротам и огорчили соперника ещё дважды. Гол Тайлера Бозака сделал помогавшего ему Райана О’Райлли лучшим бомбардиром «Сент-Луиса» в нынешнем плей-офф. Последним в финале конференции отличился защитник Иван Барбашёв, забросивший в пустые ворота свой второй гол после окончания регулярки.
«Никто не хотел лететь ещё четыре часа в Сан-Хосе. Мы уже заканчивали дома серию с «Виннипег Джетс». Поэтому и в данном противостоянии были готовы расставить точки над «i» прямо сейчас», — улыбался после матча Тарасенко.
«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли четвёртый раз в своей истории. Когда команда только образовалась после расширения лиги в 1967 году, она трижды подряд боролась за главный приз, но ни разу не преуспела. «Блюз» до сих пор остаётся единственным клубом с полувековой историей, который не выигрывал плей-офф.
На пути к финалу «Сент-Луис» достиг поистине уникального результата. Ещё ни разу после расширения лиги до решающей серии участников не доходила команда, которая была последней в турнирной таблице после Нового года. «Блюзмены» не только героически добрались до плей-офф, но и попутно выбили из него трёх явных фаворитов.
Теперь их ждёт финальная серия с «Бостон Брюинз». Именно этой команде «Сент-Луис» в 1970 году проиграл свой последний финал Кубка Стэнли с сухим счётом 0:4. Но тогда в составе миссурийцев не было Владимира Тарасенко. Ему осталось выиграть четыре матча, чтобы стать 30-м обладателем трофея из России.
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Хоккей , Иван Барбашев , Алекс Пьетранджело , Эрик Карлссон , Владимир Тарасенко , Александр Овечкин , Йоонас Донской
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