«Прорвало!» Сборная усилилась женами Овечкина и Малкина

В 2019 году первенство мира проходит в Братиславе и Кошице. Минувшим вечером сборная России со счетом 7:4 переиграла команду Швеции, действующих чемпионов мира, в рамках последнего тура группового этапа.

По шайбе в этой игре забросили игроки команд Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Для Малкина эта шайба стала первой на турнире, для Овечкина — второй. При этом оба сыграли уже по семь матчей.

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По версии «Чемпионата», Овечкина и Малкина «прорвало», потому что в Словакию приехали их жены Анастасия Овечкина и Анна Кастерова

«И не говорите про совпадение!» — предупредил автор издания.

По его словам, «горячо любимые» супруги вдохновили Овечкина и Малкина и придали им сил своей поддержкой и «просто» общением. Журналист назвал Овечкину и Кастерову качественным усилением для сборной России перед завтрашней «зарубой» с США в четвертьфинале ЧМ-2019.