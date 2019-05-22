Александра Овечкина и Евгения Малкина «прорвало» на чемпионате мира по хоккею, потому что в Словакию приехали их жены, пишет «Чемпионат».
В 2019 году первенство мира проходит в Братиславе и Кошице. Минувшим вечером сборная России со счетом 7:4 переиграла команду Швеции, действующих чемпионов мира, в рамках последнего тура группового этапа.
По шайбе в этой игре забросили игроки команд Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Для Малкина эта шайба стала первой на турнире, для Овечкина — второй. При этом оба сыграли уже по семь матчей.
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По версии «Чемпионата», Овечкина и Малкина «прорвало», потому что в Словакию приехали их жены Анастасия Овечкина и Анна Кастерова.
«И не говорите про совпадение!» — предупредил автор издания.
По его словам, «горячо любимые» супруги вдохновили Овечкина и Малкина и придали им сил своей поддержкой и «просто» общением. Журналист назвал Овечкину и Кастерову качественным усилением для сборной России перед завтрашней «зарубой» с США в четвертьфинале ЧМ-2019.