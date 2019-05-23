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Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами 

Lenta.ru + ещё 19 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Во встрече примут участие следующие российские хоккеисты:
Вратари: Василевский (Георгиев);
Полевые игроки: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов; Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов; Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров; Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Сборная России стала единственной на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. У подопечных Ильи Воробьева семь побед кряду, они финишировали на первом месте в турнирной таблице группы B. Американцы стали четвертыми в группе А, в их активе пять побед при двух поражениях.
Матч состоится 23 мая и начнется в 17:15 по московскому времени. Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Канада — Швейцария, Финляндия — Швеция, Чехия — Германия.
Чемпионат мира продлится до 26 мая. Турнир проходит в Словакии.
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Хоккей , Илья Воробьев
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