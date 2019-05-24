Третьяк: cборной Финляндии по хоккею в полуфинале ЧМ с россиянами нечего терять

Соперники сборной России по хоккею по полуфиналу чемпионата мира финны — амбициозная команда, которой нечего терять. Такое мнение журналистам высказал в пятницу президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Сборная России в четверг в четвертьфинале чемпионата мира обыграла американцев (4:3), а финны в овертайме переиграли команду Швеции (5:4). Полуфинальная встреча между победителями этих матчей состоится в субботу, 25 мая. Также в полуфинал вышли сборные Канады и Чехии, обыгравшие команды Швейцарии (3:2 ОТ) и Германии (5:1) соответственно.

"Вчера были великолепные матчи, напряженные, — сказал Третьяк. — Швейцарцы могли отправить домой канадцев, все думали, что шведы легко обыграют финнов, но они не смогли собрать команду, хотя в составе были почти все игроки из Национальной хоккейной лиги. Это говорит о том, что звезды в команде — это не всегда победа. Нужно найти оптимальные сочетания, правильно работать".

По мнению главы ФХР, тренерский штаб сборной России к данной стадии турнира нашел оптимальные сочетания игроков.

"Все четыре тройки действуют достаточно уверенно. Кто-то выручает в одном матче, кто-то в другом. Самое главное, чтобы не было глупых удалений, что случалось на групповом этапе", — отметил он.

Третьяк подчеркнул, что в четвертьфинале против сборной США россияне смогли избежать таких удалений.