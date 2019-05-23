У России всё хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом

От России ждут только победы, а американцы явно прибеднялись на групповом этапе.

Сборная России сегодня сыграет четвертьфинальный матч с американцами на ЧМ-2019 по хоккею. Групповой этап наша команда прошла без поражений, покорила уровнем своей игры, но сейчас всё это не имеет значение. Плей-офф — особенное время, даже на таком скоротечном турнире, как мировой форум. Россиянам перед матчем точно нечего бояться, перед поединком с США они выглядят фаворитами. Но у «звёздно-полосатых» очень крепкая и мастеровитая команда, и у нас есть несколько причин для разумной предыгровой тревоги. Рассказываем о них.

Нет права на ошибку

Начнём с того, что матчи на вылет всегда вызывают лёгкую тревогу в среде болельщиков. Да и спортсмены, как бы не храбрились, тоже испытывают небольшой мандраж перед выходом на лёд, и это нормально. Особенно это касается плей-офф чемпионата мира. Здесь нельзя проиграть один матч, и исправиться в следующем, права на ошибку нет.

Понятно, что точно такая же ситуация и у США, и у остальных шести команд, пробившихся в четвертьфинал. Но от России на этом турнире, пожалуй, самые высокие ожидания — любой результат кроме золота будет признан провальным. Это дополнительный психологический груз на плечи наших хоккеистов, и будет очень здорово, если у них получится с ним справиться в первые же минуты игры.

Статус фаворита обязывает

Россия — однозначный фаворит своего четвертьфинала, и это будет накладывать определённый отпечаток на игру. Поражения нашей команды не поймут и не простят, в Америке же ранний вылет из плей-офф не станет трагедией. Да, «звёздно-полосатые» привезли отличный состав, и они очень давно не выигрывали чемпионат мира, но и отношение к этому турниру за океаном не такое трепетное. Сейчас американскую публику больше интересуют развязки в плей-офф НХЛ и НБА, чем международный хоккейный форум, проходящий за тридевять земель. Победят — здорово, вылетят в четвертьфинале — ничего страшного. И даже политический контекст битвы с Россией, который при желании всегда можно откопать, здесь не сработает.

Соответствующее настроение и у хоккеистов сборной, которые приятно проводят время в Словакии, продлевая хоккейный сезон. Цели обязательно выиграть золото перед США не стоит, и в этом у команды Джеффа Блэшилла будет определённое преимущество. Американцы сыграют раскрепощено, им нечего терять, в отличие от главного фаворита турнира.

Первая встреча с североамериканской сборной

На групповом этапе российской команде противостояли исключительно европейские сборные, с лучшими из которых у нас колоссальный опыт противостояния. Постоянные пересечения на этапах Евротура с теми же шведами и чехами облегчают подготовку к очередной встрече с соперником, в том плане, что всегда примерно ясно, что от него ждать. С североамериканскими сборными совсем другая история, здесь каждый раз всё в новинку. Например, со сборной США мы не играли два года (встречу в Пхёнчхане в расчёт не беру), и за это время большие изменения произошли как у нас, так и у американцев. С командами из Северной Америки у России никогда нет актуальной истории противостояния, поэтому требуется большое искусство, чтобы правильно подготовить команду. Разумеется, в Кошице работали скауты сборной России, но на основании группового этапа всё-таки не стоит делать выводы о США. На предварительном этапе они проделывают ту работу, для которой у европейских сборных существуют товарищеские матчи и четвёртый этап Евротура: обкатывают звенья, отрабатывают тактику, наигрывают большинство и прочее. И это ещё одна особенность североамериканских команд — они разгоняются по ходу турнира. Пожалуй, более-менее показательным для США был заключительный поединок группового этапа с Канадой, но в плей-офф американцы всё-таки могут добавить.

Лидеры США пока не впечатляют

И главный резерв — это игра в атаке. Американское нападение ещё явно не вышло на проектную мощность, а потенциал-то огромный. Как бы не прорвало Кейна и Ко в четвертьфинале! На групповом этапе США забросили 27 шайб — у финнов и немцев ещё меньше, но набор мастеров в атаке у американцев гораздо внушительнее.

Пока довольно скромно ведут себя лидеры. У Патрика Кейна 10 очков, но больше половины из них набраны в матчах с британцами и датчанами, у Джонни Годро — вообще всего одно очко в пяти встречах. Хорош Алекс Дебринкэт , но и его сумели закрыть финны с канадцами. При этом мы прекрасно понимаем, что уровень у этих хоккеистов высочайший, и наказать они могут за малейшую оплошность. Поэтому сборной России крайне важно показать свою лучшую игру в обороне.

У России есть ненужные удаления

В целом наша сборная играет на турнире достаточно дисциплинированно, но порой ребята грешат неоправданными и ненужными удалениями. Россияне давали шансы в большинстве и чехам, и латвийцам, и швейцарцам, и при других обстоятельствах соперник мог сократить разницу в счёте, а то и вовсе выровнять положение. Помешали это сделать блестящая игра наших голкиперов, и самоотверженные и умные действия четвёрки обороняющихся. Зайцев и Нестеров, Андронов и Григоренко пашут в меньшинстве едва ли не образцово.

Но не всегда всё зависит от обороны. Против тех же Кучерова с Гусевым попробуй отзащищайся. У США, конечно, нет связки двух Никит, зато есть те же Кейн, Дебринкэт и Айкел, от которых в американском большинстве исходит нешуточная опасность. Собственно, реализация численного преимущества у сборной США убойная — 43,7%. Лучше только у Канады. Так что нашим парням нужно забыть про глупые удаления в чужой зоне, вовремя выключать руки в единоборствах, и вообще быть очень аккуратными. Играть с огнём нам совершенно ни к чему.