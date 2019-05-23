Не без труда: сборная России обыграла США на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира.

В полуфинале российская хоккейная дружина встретится с победителем пары Финляндия — Швеция.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.