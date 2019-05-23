Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не без труда: сборная России обыграла США на ЧМ 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сборная России по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира.
Четвертьфинальный матч между командами России и США завершился со счетом 4:3. Авторами заброшенных шайб у россиян стали Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, у американцев — Брэди Шей, Ноа Хэнифин, Алекс Дэбринкат.
В полуфинале российская хоккейная дружина встретится с победителем пары Финляндия — Швеция.
Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Хоккей , Брэди Шей , Ноа Хэнифин , Михаил Сергачев , Кирилл Капризов , Никита Гусев , Михаил Григоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение