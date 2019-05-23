Сборная России по хоккею обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира.
Четвертьфинальный матч между командами России и США завершился со счетом 4:3. Авторами заброшенных шайб у россиян стали Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, у американцев — Брэди Шей, Ноа Хэнифин, Алекс Дэбринкат.
В полуфинале российская хоккейная дружина встретится с победителем пары Финляндия — Швеция.
Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.