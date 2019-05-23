Сборная России обыграла США на ЧМ по хоккею и вышла в полуфинал

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла США со счётом 4:3.

Второй период оказался за американцами. Единственную шайбу забросил Брэди Шей (3 минута).

Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва попадают в полуфинал, где их соперник определится позже.

News.ru провёл текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала между сборными России и США.