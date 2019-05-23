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Сборная России обыграла США на ЧМ по хоккею и вышла в полуфинал 

News.ru + ещё 80 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла США со счётом 4:3.
Первый период завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Шайбы забросили Никита Гусев (2 минута) и Михаил Сергачёв (16-я минута).
Второй период оказался за американцами. Единственную шайбу забросил Брэди Шей (3 минута).
Третий период оказался непростым для российской команды. На второй минуте финального периода с передач Никиты Гусева и Михаила Сергачёва шайбу забросил Кирилл Капризов (3:1). Но уже на шестой минуте американцы ответили прекрасным голом Ноа Хэнифина, сделав счёт 3:2. Однако буквально через минуту россияне увеличили отрыв. С передач Евгения Малкина и Евгения Дадонова шайбу забросил Михаил Григоренко (4:2). На 18-й минуте с передач Патрика Кейна и Джека Хьюза шайбу забросил крайний нападающий Алекс Дебринкэт (4:3).
Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва попадают в полуфинал, где их соперник определится позже.
News.ru провёл текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала между сборными России и США.
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Комментарии1
Хоккей , Патрик Кейн , Брэди Шей , Ноа Хэнифин , Михаил Сергачев , Кирилл Капризов , Евгений Малкин , Никита Гусев , Алекс Дебринкэт , Евгений Дадонов , Михаил Григоренко , Илья Воробьев
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