Опубликован состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против США

Стали известны сочетания игроков, в которых россииские хоккеисты сыграют против команды США в четвертьфинале чемпионата мира.

📢 Есть состав на четвертьфинал!



Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/ryqIOjMwCO— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г. Тренерский штаб сборной России по хоккею выбрал следующее сочетание игроков на матч против США.

RT будет вести текстовую трансляцию матча Россия — США с 16:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч с командой США.