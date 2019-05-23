Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликован состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против США 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ©fhr.ru
Стали известны сочетания игроков, в которых россииские хоккеисты сыграют против команды США в четвертьфинале чемпионата мира.
Тренерский штаб сборной России по хоккею выбрал следующее сочетание игроков на матч против США.
RT будет вести текстовую трансляцию матча Россия — США с 16:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч с командой США.
RT на русском: последние новости
Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ Тренер заявил, что сборная США сама себе вырыла яму в матче ЧМ с Россией Сборная США отыграла одну шайбу в матче с Россией на ЧМ-2019
Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Медведева без ума от канадских фанатов
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение