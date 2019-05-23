Стали известны сочетания игроков, в которых россииские хоккеисты сыграют против команды США в четвертьфинале чемпионата мира.
Тренерский штаб сборной России по хоккею выбрал следующее сочетание игроков на матч против США.
📢 Есть состав на четвертьфинал!
Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/ryqIOjMwCO— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
RT будет вести текстовую трансляцию матча Россия — США с 16:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч с командой США.